В Севастополе подводят предварительные итоги дорожных работ за 2021 год

В программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этот год в Севастополе было 74 объекта общей протяженностью 52,4 км. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручал завершить их ремонт до 1 декабря.

Данная задача выполнена, работы на всех объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены. Это 70 объектов ремонта и 4 капитального ремонта — улицы Галины Петровой, Железнякова, Колобова и дорога «проспект Античный – улица Челнокова, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

По итогам успешного выполнения работ, в первом полугодии Севастополь получил дополнительно 200 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на ремонт еще 16 объектов протяженностью 13,5 км. Работы на этих дорогах планируется завершить до 15 декабря.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» была экономия денежных средств в размере 18,8 млн рублей, и на эти деньги дополнительно дорожниками выполняется ремонт на трех объектах протяженностью 2,2 км, — говорит директор профильного департамента.

В 2022 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 24 дороги, одну из них – капитально. Общая протяженность – 37,1 км. Объем финансирования – 986,5 млн рублей. Контракты по всем объектам уже заключены.

Мы впервые выходим на опережающую контрактацию дорожных работ – не в год, когда работы проводятся, а заранее. Это позволит заказчику более качественно подготовиться и решить все вопросы, связанные с предоставлением площадки строителям. Все проекты можно будет реализовать досрочно и претендовать на дополнительное федеральное финансирование, — подчеркивает губернатор Михаил Развожаев.

Дорожники Севастополя работают и в рамках других программ. Так, по соглашению с Правительством Москвы на 2021 год был запланирован ремонт 18 дорог на общую сумму 1,2 млрд рублей. Работы на 7 объектах общей протяженностью 5,8 км завершены.

В высокой степени готовности находятся 4 объекта протяженностью 3,9 км – это улицы Карантинная, Авдеева, Адмирала Владимирского и Тараса Шевченко, которые будут введены до конца текущего года. В активной фазе 6 объектов протяженностью 6,6 км. По данным объектам работы будут завершены в 2022 году. Перенос завершения работ на этих объектах связан, в первую очередь, с получением разрешения на вырубку краснокнижных деревьев – это в районе Парка Победы и улицы Летчиков, и необходимости внесения изменений в проектную документацию. На одном объекте – ул. Горпищенко – контракт заключен, в этом году планируем приступить к работам, — подчёркивает Павел Иено.

В рамках федеральной целевой программы на ремонт дорог в 2021 году было предусмотрено 6,3 млрд рублей. Кассовое исполнение составляет 96%. Почти наполовину выполнено строительство 8-го этапа трассы «Таврида», ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Второй объект – реконструкция автодороги «Севастополь – порт Камышовая бухта». Строительная готовность объекта составляет 98%. Уже проведена рабочая комиссия, подано извещение в Ростехнадзор о завершении работ и назначении итоговой проверки для получения заключения об окончании строительства. Введем объект в эксплуатацию в текущем году, — отметил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также в рамках ФЦП ведется реконструкция транспортной развязки на пересечении Камышового шоссе, проспекта Генерала Острякова и ул. Хрусталева, так называемого «огурца». Начать активную фазу строительства планируется в январе-феврале 2022 года.

Заключен контракт на реконструкцию путепровода на автодороге «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь». К активной стадии работ дорожники приступят к концу первого квартала следующего года.

Еще один пункт ФЦП — проектирование объекта строительства и реконструкции региональной автомобильной дороги в Бухту Казачью. Проектные работы находятся в активной стадии, отметил Павел Иено.

Он также рассказал о том, что в рамках сотрудничества с Правительством Москвы Севавтодор в 2021 году приобрел 40 единиц техники, которая уже работает на улицах города.

За счет средств федерального бюджета, выделенных департаменту образования и науки, приобретены школьные автобусы.

По вашему поручению, Михаил Владимирович, совместно с департаментом образования и науки Севастополя приобретено пять новых школьных автобусов. Они уже поступили на баланс Севэлектроавтотранса, проведены все необходимые регистрационные процедуры, автобусы готовы к выходу на линию, — заявил руководитель дептранса.

Перевозку школьников Севастополя к общеобразовательным учреждениям осуществляют 45 школьных автобусов. Транспорт обслуживает 1 809 учеников из 14 школ.