В Севастополе подводят итоги масштабной оздоровительной кампании 2025 года

По словам директора департамента образования и науки Максима Кривонос, кампания прошла в плановом режиме, охватив рекордное количество детей. В этом году отдых с оздоровлением получили 8 307 детей — на 262 человека больше, чем в 2024 году, в том числе 2 803 ребенка участников специальной военной операции. Это свидетельствует о росте интереса к организованному отдыху и системной работе городских властей по расширению возможностей для детей.

В реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории города состоят 17 лагерей: 3 загородных и 14 пришкольных. Благодаря их совместной работе удалось обеспечить безопасный, насыщенный и познавательный досуг для тысяч школьников. Особое внимание было уделено детям из льготных категорий, в том числе семьям участников специальной военной операции. В этом году их количество выросло до 2 803 человек — почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Основная часть детей — 5 895 человек — отдохнула за счет средств городского бюджета. Из них 4 234 ребенка провели лето в лагерях на территории Севастополя, еще 1 661 — в организациях, расположенных в Республике Крым. В загородных лагерях города и региона за счет городских средств отдохнуло 5 226 льготников, что стало возможным благодаря эффективному распределению ресурсов и развитию инфраструктуры.

Не менее значимым стал отдых в федеральных образовательных центрах: на 1 сентября 2025 года 314 севастопольских детей побывали в «Артеке», «Орленке», «Смене» и «Алых парусах».

В 2025 году, объявленном Указом Президента РФ Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества, особое внимание было уделено патриотическому воспитанию. Тематические смены в загородных лагерях — «Растем патриотами», «Школа будущих командиров» — прошли в тесном взаимодействии с Юнармией и «Движением первых». Более 4 320 детей приняли участие в профильных программах, где изучали историю Отечества, участвовали в военно-патриотических играх и образовательных состязаниях и конкурсах.

Для реализации таких масштабных программ потребовались квалифицированные кадры. В этом году в лагерях работали 300 подготовленных вожатых, прошедших специальную стажировку в Севастопольском государственном университете. Их профессионализм и вовлеченность стали залогом успеха смен.

Новые возможности для отдыха открылись благодаря модернизации инфраструктуры. В рамках федеральной программы «Развитие образования» в лагерях «Горный» и «Ласпи» были построены современные быстровозводимые жилые модули, что позволило увеличить количество детей, приехавших на оздоровление.

Особое внимание уделили питанию детей – в этом году помимо того, что периодически в лагерях проходили проверки Роспотребнадзора, ввели новый формат питания – «шведский стол», который позволил ребятам выбирать то, что подходит им по вкусовым предпочтениям.

Летняя оздоровительная кампания 2025 года стала еще более масштабной, содержательной и доступной. Охват детей организованным отдыхом вырос на 3% по сравнению с 2024 годом. Это результат слаженной работы органов власти, образовательных учреждений, общественных организаций и волонтеров. Лето в Севастополе прошло не просто с пользой — оно вдохновило, объединило и приблизило подрастающее поколение к ценностям патриотизма, знаний и здорового образа жизни.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя