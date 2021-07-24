В Севастополе погиб мужчина, прыгнув со скалы в море

24 июля в 14 часов 44 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Яшмовый» мужчина прыгнул со скалы Святого Явления, упал в море и не выплыл на поверхность.

К месту незамедлительно выдвинулись силы Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и Специализированного отряда МЧС России. В кратчайший срок спасатели обнаружили человека и подняли его из воды. Сразу же был произведён комплекс реанимационных действий. Однако результата они не принесли. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего в 2021 году на водных объектах региона зафиксировано 7 происшествий, 2 из которых, к сожалению, повлекли за собой гибель людей. 11 человек удалось спасти.

Анализ летальных случаев на водных объектах Севастополя в 2019 и 2020 году, говорят специалисты, позволяет заключить, что в основном они происходили либо на так называемых «диких» пляжах, либо в потенциально опасных местах, запрещённых для купания. Зачастую фатальным обстоятельством становилось алкогольное опьянение. Перефразируя известное высказывание, можно утверждать: безопасность отдыхающих – во многом дело рук самих отдыхающих. Чаще всего гибель на воде происходит в результате беспечности граждан, переоценки сил и возможностей.

Важно знать, что не всегда признаками того, что человек тонет, являются отчаянные крики о помощи и взмахи руками. Часто тонущие физиологически не способны кричать, ведь моментов, когда они выныривают из воды, едва хватает на короткие вдохи и выдохи. Также нередко люди инстинктивно вытягивают руки в стороны в попытке оттолкнуться от воды, потому не могут размахивать ими, чтобы привлечь внимание. Стоит насторожиться, если голова человека запрокинута назад, рот открыт и находится почти под водой, голова попеременно погружается под воду и резко выныривает. В таком случае и на вопрос «Всё ли в порядке?» ответа не последует – это верный знак: срочно нужна помощь. Не стоит забывать, что, ныряя в незнакомых местах, можно получить серьёзные травмы, а от удара головой и вовсе потерять сознание и погибнуть. Нередко дети устраивают в воде игры, связанные с захватами других пловцов, сталкивают друг друга с надводных сооружений, цепляются за брёвна, доски, используют самодельные плоты. Это всегда сопряжено с серьёзным риском. Также бесконтрольно купающаяся детвора часто допускает переохлаждение тела, что может повлечь судороги, не дающие удержаться на воде. Случается и такое: попав в опасную ситуацию во время купания, человек усугубляет её паникой. Например, оказавшись далеко от берега. Сил выплыть достаточно, позвать на помощь тоже возможность есть, но страх сковывает тело, путает мысли, не даёт сосредоточиться на принятии верного решения. Потому важно сохранять бдительность и никогда не позволять испугу и тревоге завладеть вами!

Обеспечение безопасного отдыха людей на воде требует строгого соблюдения простых, но важных правил:

исключите одиночные выходы на пляж;

не допускайте купания и пребывания детей у воды без контроля взрослых;

не посещайте с целью купания не оборудованное для отдыха побережье и запрещенные для купания места;

запрещено использование надувных матрасов и игрушек, автомобильных камер;

категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде вне пределов видимости и без обеспечения средствами сигнализации, оповещения и связи;

категорически запрещается подплывать к любым судам – как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, к затопленным или частично затопленным плавсредствам – это смертельно опасно, особенно при волнении на море и сильном течении; движущиеся плавсредства создают водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи людей;

не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в общественных местах купания;

не заплывайте за заградительные буйки;

ни в коем случае не купайтесь в штормовую погоду;

не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

в воде следует находиться не более 10-15 минут.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает: во время отдыха на воде и у воды нельзя пренебрегать осторожностью, дисциплиной, организованностью и ответственностью! Не подвергайте опасности свою жизнь, не рискуйте благополучием и здоровьем своих детей! Берегите себя и своих близких!

Если вы стали очевидцем происшествия на воде – незамедлительно звоните по номерам «101» или «112»!