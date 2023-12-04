В Севастополе погода нанесла ущерб городу на 6,5 млрд рублей. Но это ещё предварительный подсчёт

О том, что предварительный размер ущерба, нанесённого Севастополю штормом, составил 6,5 млрд рублей, в ходе аппаратного совещания 4 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В пятницу правительственная комиссия перевела нашу ЧС на федеральный уровень реагирования. Сейчас мы ждем доведения средств, после чего комиссионно будем принимать решения о компенсационных выплатах, будет выработан региональный механизм. Приём заявок от представителей бизнеса продлён до среды, 6 декабря, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

По информации и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, уборка города после шторма продолжается. В ходе субботника 2 декабря на 14 площадок вышло порядка 300 человек, они вместе собрали около 300 кубометров мусора. Также неравнодушные жители вышли на удобные для них локации — например, навели порядок на набережной Андрея Первозванного. Евгений Горлов сообщил, что коммунальные службы вывезут собранный мусор в ближайшее время, всего же на завершение работ уйдёт ещё примерно неделя.

Участники совещания также обсудили вопрос морского сообщения между южной и северной сторонами Севастополя. По данным и.о. заместителя губернатора Павла Иено, на Северную сторону начали ходить катера, профильные службы готовятся к запуску паромного сообщения.

По вопросу ремонта причалов, повреждённых штормом на Радиогорке и Северной стороне: к обследованию причалов привлечены специалисты ПАО «Мостотрест». На следующий год запланировано проектирование, на 2025-й — строительно-монтажные работы, — отмечает Павел Иено.

Кроме того, рассмотрели сообщения, поступающие от севастопольцев в социальных сетях.

Поступила жалоба по поводу работы компенсационных маршрутов: один из перевозчиков отказывается принимать школьные проездные. В таких случаях варианта два: или объяснять перевозчику, что он обязан работать по городским стандартам, или менять перевозчика, — подчеркивает Михаил Развожаев.

Он поручил Павлу Иено взять вопрос на личный контроль.

Жители Якорной улицы сообщили об открытой трансформаторной будке, расположенной рядом с их домами.

Люди переживают, что внутрь трансформаторной будки могут забраться дети, и случится беда. Нужно срочно решить эту проблему, а также выяснить, кто собственник — будем штрафовать, — поручил губернатор Евгению Горлову.

Также на личный контроль вице-губернатору переданы сообщения о протекающих кровлях от жителей улиц Бориса Михайлова, Героев Бреста и Хрулёва.

В заключение Михаил Развожаев поручил начать украшение города к Новому году. Глава города выразил надежду, что природные катаклизмы прекратились, и поручил специалистам оформить общественные пространства к предстоящим праздникам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя