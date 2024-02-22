В Севастополе похоронили героя СВО. Гвардии рядовой Тимур Волков скончался от ран

Вчера в Севастополе простились с героем СВО — гвардии рядовым Тимуром Волковым.

Тимур Николаевич родился в Киевской области. В связи с переездом семьи (отец — военнослужащий) учился и окончил школу Тимур в Донецке. В 2010 году переехал в Крым, затем в Севастополь. Активно поддержал события Русской весны в 2014 году. Будучи мастером на все руки — от компьютеров до строительства и ремонта домов — работал в Севастополе, выполняя разные заказы.

С началом СВО изъявил желание принять активное участие в действиях по защите интересов РФ. После оформления всех необходимых документов в 2023 году подписал контракт с ВС РФ и был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.