В Севастополе появится городская электричка

Для обсуждения проекта городской электрички будет создана специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства и Законодательного Собрания.

Это большой федеральный проект, который реализуется в рамках ФЦП нашими коллегами из Росжелдора совместно с Крымской железной дорогой. В этом году должно пройти проектирование. Все нюансы этого важного и интересного проекта необходимо обсуждать с общественностью. В том числе, важно привлечь специалистов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Электрички в Севастополе планируется запустить по двум направлениям: Севастополь-Пассажирский – Камышовая бухта и Севастополь-Пассажирский – Золотая Балка. На маршруте городской электрички в Севастополе будет 15 остановочных пунктов.