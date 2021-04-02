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В Севастополе появится городская электричка
фото: klimkin (pixabay.com)

В Севастополе появится городская электричка

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:28 02.04.2021

Для обсуждения проекта городской электрички будет создана специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства и Законодательного Собрания.

Это большой федеральный проект, который реализуется в рамках ФЦП нашими коллегами из Росжелдора совместно с Крымской железной дорогой. В этом году должно пройти проектирование. Все нюансы этого важного и интересного проекта необходимо обсуждать с общественностью. В том числе, важно привлечь специалистов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Электрички в Севастополе планируется запустить по двум направлениям: Севастополь-Пассажирский – Камышовая бухта и Севастополь-Пассажирский – Золотая Балка. На маршруте городской электрички в Севастополе будет 15 остановочных пунктов.

В Севастополе появится городская электричка

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