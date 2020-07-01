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В Севастополе поймали угонщицу. Говорит: «ну и что же тут криминального?!»
Иллюстрация: Drive2.com

В Севастополе поймали угонщицу. Говорит: «ну и что же тут криминального?!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 18:58 01.07.2020

Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в неправомерном завладении автомобилем.

В Севастополе, в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 52-летний житель одного из сел района. Он рассказал, что у него угнали автомобиль, который был припаркован у дома.

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленница была установлена. Ею оказалась ранее судима за кражу 49-летняя местная жительница. Накануне потерпевший и злоумышленница распивали спиртные напитки. Когда мужчина уснул, гостья взяла ключи от автомобиля и решила покататься. Позже бросила авто на одной из улиц.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ, — отметили в УМВД.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Севастополе поймали угонщицу. Говорит: «ну и что же тут криминального?!»

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