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«Верево Сити»
В Севастополе полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2021»
Фото: МВД

В Севастополе полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2021»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:18 16.07.2021

С 5 по 12 июля в Севастополе проводился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021».

Во время целевых рейдовых мероприятий полицейские посетили места массовой концентрации иностранных граждан: места проживания (пребывания) и осуществления их трудовой деятельности на рынках, места стихийной торговли и строительные объекты. Полицейские проверили личные документы иностранных граждан, а также документы, дающие им право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

За время проведения мероприятия «Нелегал-2021» сотрудники полиции выявили 9 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, а также 1 преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ, связанное с подделкой документации в сфере миграции. Санкции указанных статей предусматривают крупные штрафы, а в некоторых случаях – лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, за время проведения проверок сотрудниками полиции выявлено 92 административных правонарушения миграционного законодательства.

За совершённые правонарушения в сфере миграционного законодательства сотрудниками полиции составлены административные материалы, влекущие штрафные санкции на общую сумму 172 тысячи рублей, — уточнили в УМВД по г. Севастополю.

Полиция Севастополя в дальнейшем продолжит проведение подобных мероприятий.

В Севастополе полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2021»

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