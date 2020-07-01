В Севастополе полиция и судебные приставы провели операцию «Дебитор»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор» проходило в Севастополе, с целью повышения эффективности взыскания административных штрафов, а также привлечению к административной ответственности, лиц уклоняющихся от уплаты административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Итог операции: сотрудниками полиции совместно с сотрудниками службы судебных приставов проведены рейды во время которых выявлено 310 правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленные законом сроки. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Полицейские напоминают гражданам, что административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. В случае уклонения от уплаты административного штрафа, предусмотрено административное наказание, в том числе в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, — отметили в пресс-службе УМВД.