В Севастополе полиция пресекла сбыт немаркированной табачной продукции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Севастополю изъяли из незаконного оборота крупную партию табачной продукции без маркировки. По предварительным данным, к противоправной деятельности причастен 31-летний местный житель, который сбывал товар без предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки. В результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан.Следователем Следственного управления УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе обысков в арендованных подозреваемым гаражах, в его автомобиле и пяти торговых павильонах полицейские обнаружили более 147 тысяч пачек сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость продукции превышает 15 миллионов рублей.По месту жительства фигуранта также изъяты 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю