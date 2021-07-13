В Севастополе полиция проверяет, как предприниматели соблюдают противоэпидемические требования

Сотрудники полиции провели рейды по соблюдению севастопольскими предпринимателями противоэпидемических требований. Выявили ряд нарушений ограничительных мер со стороны юридических лиц.

Владельцы нескольких городских баров не соблюдали требования Указа губернатора города Севастополя от 21 июня 2021 года № 50-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» в части режима работы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в период с 23:00 до 08:00. Стражи порядка провели проверку соблюдения масочного режима, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Кроме того, сотрудниками полиции выявлен факт нарушения административного законодательства о запрете курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в нарушение ограничительных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Полиция Севастополя напоминает, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 действует ряд ограничений по предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, сотрудники полиции напоминают об ответственности за изготовление, сбыт и использование поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки и призывают севастопольцев воздержаться от их приобретения.