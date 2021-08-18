В Севастополе полиция задержала финансовых мошенников

На данный момент установлена причастность задержанных к 8 эпизодам преступной деятельности, но у сотрудников полиции есть основания предполагать, что жертвами мошенников могли стать не менее 30 жителей Севастополя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке Росгвардии задержали двух 20-летних жителей города Белгорода по подозрению в мошенничествах на территории города-героя. Полицейские установили, что злоумышленники для осуществления своей незаконной деятельности арендовали офисное помещение на улице Большая Морская и, представляясь филиалом одной известной финансовой организации, вводили в заблуждение своих клиентов, гарантируя оформление потребительских кредитов на выгодных условиях. При составлении договора на оказание своих услуг злоумышленники требовали внести денежные средства для проверки кредитоспособности и оплатить услугу страхования в размере 20 процентов от суммы желаемого кредита. Таким образом, граждане оплачивали от 15 до 70 тысяч рублей за услуги, которые им фактически не предоставлялись, а обман обнаруживался сразу после визита потерпевшего в банк, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении аферистов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю