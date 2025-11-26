Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе полиция и волонтёры закрашивают рекламные надписи наркошопов
Новости Республики
В Севастополе полиция и волонтёры закрашивают рекламные надписи наркошопов
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе полиция и волонтёры закрашивают рекламные надписи наркошопов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:47 26.11.2025

Операция прошла в рамках второго этапа акции «Чистое поколение-2025» и была организована сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю совместно с представителями Департамента общественной безопасности, благотворительного фонда и волонтерами.

Мероприятие по поиску и уничтожению надписей сайтов, рекламирующих наркотические средства, охватило улицы Гагаринского района Севастополя. Перед началом сотрудник полицейского наркоконтроля Екатерина Первых подробно рассказала о санкциях, предусмотренных за пропаганду запрещенных веществ согласно ст. 6.13 КоАП РФ, а также обсудила с участниками способы, которые преступники используют для вовлечения стремящихся к легкой наживе новичков в незаконную деятельность.

Зачастую молодые люди даже не подозревают, что их вовлекают в преступную деятельность. Им предлагают денежное вознаграждение за то, чтобы они просто написали на стене ближайшего дома ссылку на наркошоп. В погоне за лёгким заработком, они напрочь забывают об ответственности не только перед собой, но и перед людьми, которых своими действиями могут подтолкнуть к употреблению наркотиков, — объяснила Екатерина Первых.

В результате плодотворной работы участникам спецпроекта удалось закрасить более 250 надписей на зданиях города.

Узнайте больше:  В Феодосии квартирантка обворовала ветерана Великой Отечественной войны

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.