В Севастополе полиция и волонтёры закрашивают рекламные надписи наркошопов

Мероприятие по поиску и уничтожению надписей сайтов, рекламирующих наркотические средства, охватило улицы Гагаринского района Севастополя. Перед началом сотрудник полицейского наркоконтроля Екатерина Первых подробно рассказала о санкциях, предусмотренных за пропаганду запрещенных веществ согласно ст. 6.13 КоАП РФ, а также обсудила с участниками способы, которые преступники используют для вовлечения стремящихся к легкой наживе новичков в незаконную деятельность.

Зачастую молодые люди даже не подозревают, что их вовлекают в преступную деятельность. Им предлагают денежное вознаграждение за то, чтобы они просто написали на стене ближайшего дома ссылку на наркошоп. В погоне за лёгким заработком, они напрочь забывают об ответственности не только перед собой, но и перед людьми, которых своими действиями могут подтолкнуть к употреблению наркотиков, — объяснила Екатерина Первых.

В результате плодотворной работы участникам спецпроекта удалось закрасить более 250 надписей на зданиях города.

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю