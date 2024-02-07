В Севастополе полиция подвела итоги профилактической операции «Нелегальный мигрант»

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, проходил в Севастополе с 22 по 29 января. Как сообщили в региональном УМВД, в операции приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, оперативно-розыскной части собственной безопасности, отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Севастополю, отдельного батальона ППСП им. Бузина и отделов МВД России по районам города.

По результатам проведённых проверок выявлено 65 административных правонарушений в сфере миграции, выявлено 11 правонарушений, имеющих признаки преступления, возбуждено три уголовных дела по ст. 322.2 УК РФ и по ст. 322.3 УК РФ.

В рамках операции «Нелегальный мигрант» задержан иностранец, находящийся в розыске за совершение кражи на территории Севастополя, а также шесть граждан Российской Федерации, находящихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений. По материалам полиции 8 иностранных граждан подвергнуты выдворению с территории Российской Федерации, из них 2 – принудительному выдворению с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе проведённых проверок полицейскими миграционных подразделений принято два решения о запрете въезда на территорию РФ, три решения об отказе в выдаче вида на жительство в Российской Федерации и два решения об аннулировании видов на жительство.