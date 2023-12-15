В Севастополе полиция разбирается с предпринимателем-обманщицей. Есть еще потерпевшие?

В Севастополе полиция устанавливает граждан, потерпевших от мошеннических действий под предлогом покупки оборудования и оказания услуг в сфере косметологии.

Следователями следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Предварительно установлено, что 28-летняя девушка, являясь индивидуальным предпринимателем и имея опыт работы в сфере косметологии, предложила своим клиенткам — двум сёстрам 35 и 23 лет, услуги по поставке оборудования для массажного кабинета. Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства она не будет, коммерсантка убедила потерпевших передать ей 1,2 миллиона рублей для приобретения техники. Полученные обманом деньги она потратила на погашение своих долговых обязательств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. Её причастность к совершённому преступлению подтверждается признательными показаниями, показаниями свидетелей и изъятыми вещественными доказательствами, — рассказали в полиции.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие, которым преступными действиями данной гражданки причинён материальный ущерб. С заявлением необходимо обращаться в дежурную часть Отдела МВД России по Ленинскому району, по адресу: г. Севастополь, ул. Щербака, д. 8.