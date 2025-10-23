Прямо сейчас:
В Севастополе полиция завершила расследование дела о ДТП с погибшей несовершеннолетней девушкой-пешеходом

23.10.2025

Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району завершено расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемой в причинении по неосторожности смерти несовершеннолетней девушке-пешеходу в результате нарушения ПДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 9 августа текущего года во дворе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции. По версии следствия, 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь во дворе дома и поворачивая направо, не убедилась в безопасности маневра и произвела наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дворовой территории справа налево по ходу движения автомобиля. В результате действий водителя иномарки пешеход получила телесные повреждения, от которых в последствии скончалась в медицинском учреждении.

Проведённая сотрудниками полиции проверка показала, что на момент совершения дорожно-транспортного происшествия 66-летняя водитель была трезва. В рамках предварительного расследования полицейскими были опрошены очевидцы дорожной аварии, назначены и проведены судебно-медицинская, автотехническая и другие исследования. На имущество обвиняемой, а именно автомобиль, наложен арест, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Свою вину в совершённом преступлении обвиняемая признала в полном объёме.

В ближайшее время материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ с утверждённым прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением будут направлены в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 14

