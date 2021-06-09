В Севастополе померялись силой атлеты из нескольких стран

В Севастополе состоялся Международный фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры». Мерялись силой атлеты России, Армении, Казахстана, Беларуси и Украины.

Фестиваль проводится уже в третий год подряд и каждый раз собирает всё зрителей. Программа фестиваля расширяется и становится интереснее из года в год! В 2021-м в программу фестиваля вошли армрестлинг, пауэрлифтинг, силовое многоборье, установление Рекорда России по буксировке женщиной атлетом военного многоцелевого транспортного средства «Тигр» весом более 7 тонн, концертная программа, — сообщили организаторы.

В первый день фестиваля состоялся профессиональный турнир по классическому жиму, в котором приняли участие сильнейшие жимовики России. Победителями турнира стали:

Назаренко Алексей (1 место) с результатом 101, 149 баллов по формуле IPF-– бронзовый призёр чемпионата Европы по жиму и серебряный призёр Кубка Европы по жиму, неоднократный призер соревнований по жиму, член сборной команды России по пауэрлифтингу;

Логунов Дмитрий (2 место) с результатом 96,689 баллов по формуле IPF — мастер спорта по пауэрлифтингу, участник всероссийских и командных соревнований по силовому многоборью;

Борисов Дмитрий (3 место) с результатом 95,37 баллов по формуле IPF — мастер спорта по пауэрлифтингу, участник всероссийских и командных соревнований по силовому многоборью.

Также в первый день фестиваля состоялись зрелищные состязания сильнейших армрестлеров: команда Крыма против команды Севастополя. Команда города-героя одержала победу.

Финалом первого дня фестиваля стал невероятный Рекорд России по буксировке военного многоцелевого транспортного средства «Тигр» весом 7 тонн в исполнении сильнейшей женщины страны – Оксаны-Скалы Кошелевой. Методом арм-овер-арм, то есть голыми руками за тросс, Оксана отбуксировала «Тигр» 4 метра 36 см. Рекорд можно считать мировым, так как ему в мире нет аналогов. Спортсменка назвала этот Рекорд одним из сложнейших в её жизни. Из-за особенности строения ходовой системы «Тигр» было крайне тяжело сдвинуть. Рекорд состоялся при поддержке парка «Патриот» Южного военного округа в Севастополе.

Во второй день соревнований свое мастерство показали сильнейшие атлеты из 5 стран мира: России, Армении, Казахстана, Беларуси и Украины.

Богатыри состязались в беговой эстафете с покрышкой весом порядка 100 кг, подъеме богатырского бревна — лог-лифта на максимальный вес. Начальный вес 150 кг.В соревновании «Тяни-толкай», где нужно было вытолкнуть соперника из круга диаметром 12 метров с помощью бревна.

Четвёртым упражнением стала «Становая тяга» — вес 320 кг на максимальное количество раз.

Финальным соревнованием стало упражнение «Переброс мешков» через ворота высотой 4 метра. Вес мешков от 16 до 32 кг.

Победитель определялся по сумме набранных балов:

1 место — Дмитрий Скосырский, Омск

2 место — Петр Мартыненко, Абакан

3 место — Константин Колдунов

4 место — Юрий Ракитов, Ростов

5 место — Александр Курак, Беларусь

6 место — Рамиль Рамазанов,

7 место — Дмитрий Логунов, Москва

8 место — Юрий Колмаков, Омск

9 место — Михаил Ходяков, Украина

10 место — Егор Сороколетов, Севастополь

11 место — Востан Геворгян, Армения

12 место — Алексей Писаревский, Казахстан

Дмитрий Скосырский – участник мотоклуба «Ночные волки», самый молодой атлет на состязании – ему 22 года. Дмитрий становится победителем фестиваля уже третий год подряд, — говорят в оргкомитете фестиваля.

Почетные гости Фестиваля: старший судья соревнований, про-атлет, лицо проекта «Сильнейшая нация мира» Михаил Шивляков (г. Омск), Самый сильный человек России-2010, актер и общественный деятель Вячеслав Максюта (г. Саратов), Заслуженный тренер России по армрестлингу Андрей Шарков.

Фестиваль проводится в рамках спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира», создание которого поддержал Президент Путин, выпустив два соответствующих указа: Пр-794, п.6 от 9 мая 2020 года и Пз-803 п.8 от 15 мая 2021 года, поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Севастополя.

фото: пресс-служба спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира»