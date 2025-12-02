В Севастополе порядок регистрации ветеринарных специалистов упростили

Для регистрации в качестве специалиста в области ветеринарии, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории города, теперь достаточно подать только заявление на оказание государственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории города Севастополя».

обратившись в управление ветеринарии;

через портал «Госуслуги»;

посетив один из офисов МФЦ.

Услуга предоставляется бесплатно и занимает до 7 рабочих дней.

Все остальные сведения будут запрашиваться по каналам межведомственного взаимодействия — предпринимателю больше не нужно самостоятельно собирать пакет документов.

После регистрации создаётся электронная выписка, которую можно получить в личном кабинете Госуслуг, в управлении ветеринарии, либо в МФЦ, в зависимости от места подачи заявления.

Упрощение процедуры позволит ветеринарным специалистам быстрее приступать к работе, обеспечивая доступность квалифицированной помощи животным в Севастополе.

Напомним, обязанность по регистрации специалистов в области ветеринарии закреплена Законом Российской Федерации «О ветеринарии».

На данный момент в Севастополе зарегистрировано 45 ветеринарных специалистов.

За дополнительной информацией об услуге можно обратиться в управление ветеринарии по телефону: (8692) 49-28-21.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя