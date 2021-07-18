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В Севастополе посещение лесов ограничено до 2 августа
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе посещение лесов ограничено до 2 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 16:40 18.07.2021

В связи с ростом пожарной опасности в лесах принято решение об ограничении въезда транспортных средств и посещения гражданами лесов. Исключение составят утвержденные места отдыха и маршруты Большой Севастопольской тропы. Список утвержденных мест отдыха доступен по ссылке. Специальными обозначениями «дом» выделены области, где разрешено ставить палатки. Остальные места доступны для посещения без обустройства стоянок.

В лесах Севастополя, в том числе на указанных местах и маршрутах, на период действия ограничений также запрещено использование генераторов и подобных устройств, разведение огня, использование газовых и электрических приборов для приготовления пищи, использование нагревательных приборов, складирование отходов. Все это с учетом погодных условий может привести к пожарам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела лесного хозяйства Романа Денисова. 

Севприроднадзор просит граждан соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара об этом необходимо сразу сообщать по телефонам: 101 или +7 978 988 56 93 (региональная диспетчерская служба).

В Севастополе посещение лесов ограничено до 2 августа

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