В Севастополе пошла вниз цена на свежие овощи

В субботу специалисты департамента сельского хозяйства провели мониторинг цен на ярмарке «Выходного дня» в Гагаринском районе.

За прошедшую неделю зафиксировано снижение цен на сметану, сыр, огурцы, кабачки, морковь и баклажаны. На сегодняшний день увеличиваются предложения по сельхозпродукции и свежим овощам. Так, например, наблюдается тенденция к снижению цены на местный картофель, стоимость которого на прошлой неделе доходила до 115 рублей, а в настоящее время в крупных торговых сетях зафиксирована цена по 86 рублей за килограмм, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.