В Севастополе пошла вниз цена на свежие овощи

В субботу специалисты департамента сельского хозяйства провели мониторинг цен на ярмарке «Выходного дня» в Гагаринском районе.
За прошедшую неделю зафиксировано снижение цен на сметану, сыр, огурцы, кабачки, морковь и баклажаны. На сегодняшний день увеличиваются предложения по сельхозпродукции и свежим овощам. Так, например, наблюдается тенденция к снижению цены на местный картофель, стоимость которого на прошлой неделе доходила до 115 рублей, а в настоящее время в крупных торговых сетях зафиксирована цена по 86 рублей за килограмм, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, ярмарка «Выходного дня» в Севастополе организованы по поручению губернатора Михаила Развожаева для поддержки местных сельхозпроизводителей.
Реализуемая продукция проходит обязательный ветеринарный контроль.
Ярмарки расположены в спальных районах города для удобного доступа жителей:
- в Балаклаве на ул. Невская, д. 5;
- в Гагаринском районе на пр. Октябрьской Революции, д. 56, ул. Пролетарская, д. 32;
- в Нахимовском районе на ул. Генерала Жидилова, д. 10, ул. Горпищенко, д. 103, в п. Любимовка, ул. Софьи Перовской, д 50.
Ярмарки проходят постоянно в выходные дни, субботу и воскресенье с 7.00 до 18.00.
Продукция, реализуемая на ярмарках, отличается от продукции из региональных торговых сетей. Крестьянско-фермерские хозяйства минуют складские и логистические издержки, и доставляют товар до потребителя малыми партиями. Что касается региональных торговых сетей, это крупные логистические цепочки, оптовое звено и, соответственно, промышленное производство. Поэтому цены действительно отличаются, — говорит начальник управления потребительского рынка Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
Кроме того, правительством города предоставляются бесплатные места на ярмарках крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозтоваропроизводителям.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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