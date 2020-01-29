В Севастополе пошли на спад объёмы строительных работ

В 2019 году объем строительных работ в Севастополе сократился в сравнении с 2018 годом. Такие данные предоставляет управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за год – в 13,7 млрд рублей. Это 65,9% к соответствующему периоду прошлого года, – цитирует данные Крымстат «Новый Севастополь».

В течение года спад был еще более очевидным, однако к концу периода стал сокращаться. Оценивая цифры, стоит учитывать значительный объем работ по строительству в регионе в 2018 году. Тогда в Севастополе за год было выполнено работ на 38,1 млрд рублей, и это составляло более 350% к 2017 году.