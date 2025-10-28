В Севастополе пошли вниз цены на курицу, молоко, свеклу и капусту. На что выросли?

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка отметили: особенно заметно подешевели свекла, белокочанная капуста, мясо кур и молоко длительного хранения.

Незначительно повысилась цена на огурцы, лук, морковь, яблоки и рис, что объясняется увеличением отпускной цены.

Для обеспечения населения социально значимыми продуктами питания первой необходимости по экономически обоснованным ценам, между департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка и региональными торговыми сетями «Яблоко», «Фреш», «Лидер», «ПУД», «Дикий Мед», «5М Гурман», «4М», «7М Без Цен» пролонгирован Меморандум о взаимопонимании, который позволяет не допускать необоснованного роста розничных цен на социально значимые продукты питания. На сегодняшний день участниками Меморандума являются 10 организаций розничной сетевой торговли, включающих 122 объекта торговли.

На этой неделе контрольный рейд прошёл в гипермаркете «Большое Яблоко». Отмечаем, что полный перечень товаров по Меморандуму представлен в продаже, все они отмечены ярко-синими ценниками с воблерами. На “уголке покупателя” размещена вся информация — также в синем цвете, для удобства восприятия. По соглашению торговыми сетями установлена минимальная или нулевая торговая наценка (от 0% до 15%) на определенный перечень базовых социально значимых товаров, что позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе, — пояснила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.

Кроме того, особое внимание в ходе мероприятий уделяется правилам маркировки товаров средствами идентификации. С помощью мобильного приложения «Честный знак» сотрудники департамента и сами покупатели могут проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров.

Спрос покупателей на товары по Меморандуму в Севастополе остаётся высоким, поэтому в планах департамента — дальнейшее расширение перечня товаров и привлечение новых участников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя