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В Севастополе после капитального ремонта открылась школа №17
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе после капитального ремонта открылась школа №17

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:25 31.03.2025

В Севастополе после капитального ремонта открылась школа №17. Здание 1972 года постройки преобразилось и теперь отвечает всем современным требованиям образовательного процесса.

Сегодня мы открываем двери обновленной школы, работы по капитальному ремонту которой были начаты в прошлом году и завершены к концу года. Последующие месяцы были посвящены благоустройству территории. В школе появилось современное образовательное пространство, которое уже по достоинству оценили ученики, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

В рамках капремонта в школе полностью обновили все кабинеты, оснастив их современной мебелью и оборудованием, включая необходимую технику для пищеблока. Особое внимание уделили актовому залу, музею и библиотеке.

Капитальный ремонт в школе выполнялся по президентской программе. При этом вне пределов президентской программы в школе отремонтировали и оснастили современным оборудованием здание мастерских. С прошлого года появились новые форматы ведения предметов, такие как ОБЗ и труд, кабинеты для этих предметов также оснащены современным оборудованием.

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В рамках благоустройства прилегающей территории была обустроена площадка для юных инспекторов дорожного движения.

Кроме того, в период летних каникул планируются вынос теплотрассы и завершение работ на второй части школьного участка.

Напомним, что в этом году по президентской программе отремонтируют пять севастопольских школ – это школа № 14 имени И.С. Пьянзина; образовательный центр имени В.Д.Ревякина; школа № 34 имени Александра Шостака; школа № 38 имени Н.В. Челнокова; школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. Лавриненкова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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