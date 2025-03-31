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В Севастополе после капитального ремонта открылась школа №39 имени М.К. Байды
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе после капитального ремонта открылась школа №39 имени М.К. Байды

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:10 31.03.2025

В Севастополе завершился капитальный ремонт школы № 39 имени М.К. Байды, проводившийся в рамках президентской программы. Ученики вернулись в обновленные классы.

Капитальный ремонт охватил не только внутренние помещения школы, но и прилегающую территорию.

Школа преобразилась полностью – обновили оборудование, все кабинеты, спортзал, мастерские и многое другое. Губернатор Михаил Развожаев лично контролировал ход ремонта, посещал школу со своими заместителями. Благодаря такой поддержке наши ребята сегодня получили массу впечатлений, придя в светлую, уютную и обновленную школу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора школы № 39 Елену Науменко.

Так, в рамках работ по благоустройству в школе заменили наружные сети водопровода, канализации, электро- и теплоснабжения. Кроме того, отремонтировали дорожное покрытие и установили новое освещение, отремонтировали подпорные стены и лестницы, ограждение территорий и спортивные площадки.

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Особое внимание в рамках капитального уделили оснащению школы современным оборудованием. В ходе ремонта обновили мебель и закупили компьютерное и интерактивное оборудование, обновили пищеблок и оснастили спортзалы новым инвентарем. Помимо прочего, были отремонтированы и мастерские. Кабинеты труда и ОБЗ полностью укомплектованы в соответствии с современными требованиями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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