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В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:28 12.02.2024

В понедельник, 12 февраля в Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко (расположена на улице Николая Музыки).

В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

Напомню, что это самая большая из всех школ, которые мы ремонтировали в прошлом году по президентской программе. Школа состоит из четырех корпусов. Специалисты полностью заменили коммуникации, кровлю, окна и двери, обновили фасады зданий. В школе появилось новое оборудование, включая мультимедийные доски, а также современная компьютерная техника. Благодаря обновлению школа, которая раньше могла принимать 700 учеников, теперь сможет принять 1 000 детей, — прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

По его информации, вокруг школы снесли старые хозяйственные постройки, поставили новое ограждение.

По президентской программе здесь полностью отремонтировали 4 корпуса. Специалисты заменили все внутриплощадочные сети, восстановили спортзал, привели в порядок здание столовой, установили новое ограждение, — рассказал Развожаев.

В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

Кроме того, строители благоустроили территорию и заасфальтировали площадку возле учреждения — теперь у ребят будет место для торжественных линеек.

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В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

Собственно с торжественной линейки и началась эта неделя в обновленной школе.

В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

Школа стала намного просторнее, удобнее и комфортнее. Окончания ремонта ждали и дети, и учителя — и сегодня все они наконец вернулись в родную школу. После линейки провёл для ребят урок «Разговоры о важном», сегодня его темой стал День первооткрывателя. Всегда с большим удовольствием общаюсь с нашими ребятами, — подытожил глава Севастополя.

В Севастополе после капремонта открылась школа №60 имени Героя Советского Союза Николая Пилипенко

Фото: страница ВКонтакте М.Развожаева.

 

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