В Севастополе после капремонта открылись четыре школы

В Севастополе 1 сентября во всех школах города состоялись торжественные линейки, посвященные началу нового 2025–2026 учебного года. Мероприятия прошли в плановом режиме, об этом на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председателем губернатора Михаила Развожаева сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос. После линеек для школьников прошли Разговоры о важном на тему «Зачем человеку учиться?».

С 1 сентября свои двери после капитального ремонта открыли: школа № 9, школа № 13, школа № 41 и гимназия № 10. Кроме того, после капитального ремонта заработал детский сад № 13 в Балаклаве, а на ул. Руднева после строительства открылся филиал детского сада № 89 на семь групп.

На этой неделе планируем открыть еще один детский сад после капитального ремонта, детский сад № 27 в Нахимовском районе. Учебный процесс везде стартовал в штатном режиме. В этом году за школьные парты в Севастополе сели 4703 первоклассника. Приемная кампания продолжается до 5 сентября, и количество учеников еще увеличится, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривонос.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности и организации школьного питания.

В первые дни сентября во всех школах пройдет родительский контроль питания. Родители посмотрят, как организовано питание, и при необходимости мы оперативно отреагируем на все замечания, – уточнил Максим Кривонос.

В преддверии учебного года завершен ряд работ по благоустройству территорий возле школ и детских садов. В Казачьей бухте закончено устройство ливневой канализации и обновлены пешеходные переходы. Продолжаются работы у школ № 9, а также в районе школы в Сахарной Головке.

Кроме того, в Севастополе запущено рабочее движение по дублеру дороги в районе нового детского сада и школы на улице Вакуленчука.

