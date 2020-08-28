В Севастополе после модернизации открыли кинотеатр «Россия»

Кинотеатр «Россия» в Севастополе открыли в День российского кино. Построенный в середине 70-х на площади им. 50-летия СССР, именно этот кинотеатр стал первым широкоформатным кинотеатром города и настоящей гордостью его культурной жизни. А что сегодня?

Зал совершенно современный, сделан по последнему слову науки и техники. Самый большой экран на Крымском полуострове, самое лучшее звучание. Любые картины, любого уровня можно здесь теперь с удовольствием смотреть. Как говорил Хичкок: «Кино — это жизнь, из которой вырезаны самые скучные сцены». В отличие от большинства залов по всей стране, кинотеатр «Россия» в Севастополе государственный кинотеатр. Поэтому политика показа, политика – какие ценности мы хотим прививать молодому поколению, детям, которые будут сюда ходить, она должна быть соответствующей Городу-Герою Севастополю. У нас есть серьезные полномочия, на нас накладывается ответственность, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

После капитального ремонта во всех залах установлено современное оборудование, в том числе новые экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система и система вентиляции воздуха.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя