script:
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе после модернизации открыли кинотеатр «Россия»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе после модернизации открыли кинотеатр "Россия"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе после модернизации открыли кинотеатр «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:56 28.08.2020

Кинотеатр «Россия» в Севастополе открыли в День российского кино.  Построенный в середине 70-х на площади им. 50-летия СССР, именно этот кинотеатр стал первым широкоформатным кинотеатром города и настоящей гордостью его культурной жизни. А что сегодня?

Зал совершенно современный, сделан по последнему слову науки и техники. Самый большой экран на Крымском полуострове, самое лучшее звучание. Любые картины, любого уровня можно здесь теперь с удовольствием смотреть.  Как говорил Хичкок: «Кино — это жизнь, из которой вырезаны самые скучные сцены». В отличие от большинства залов по всей стране, кинотеатр «Россия» в Севастополе государственный кинотеатр. Поэтому политика показа, политика – какие ценности мы хотим прививать молодому поколению, детям, которые будут сюда ходить, она должна быть соответствующей Городу-Герою Севастополю. У нас есть серьезные полномочия, на нас накладывается ответственность, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева. 

После капитального ремонта во всех залах установлено современное оборудование, в том числе новые экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система и система вентиляции воздуха.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе после модернизации открыли кинотеатр "Россия"

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.