В Севастополе после реконструкции открыли летнюю эстраду «Ракушка»

Завершилась реконструкция летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил готовность объекта и на новой сцене вручил подарки победителям конкурса «Новогодние окна».

Сегодня у нас замечательный предновогодний день, спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, который проходит второй год подряд. Я с удовольствием посмотрел все окна, которые украсили вы и ваши ребятишки, — это очень здорово. Надеюсь, что наши толстовки будут согревать вас все праздничные дни, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города поздравил севастопольцев с наступающим Новым годом и подчеркнул, что на обновленной летней эстраде в течение выходных дней будут проходить праздничные мероприятия. Со 2 по 9 января с 14:00 до 15:30 на летней эстраде севастопольский оркестр будет исполнять джазовые композиции, русские марши, а также классические и новогодние произведения.

Важно, чтобы здесь была хорошая музыка. В новогодние праздники департамент культуры организует мероприятия, и здесь будет тепло, уютно и музыкально. Несмотря на все сложности, мы завершили реконструкцию летней эстрады. Перед нами стояла задача сделать ее в таком виде, как она выглядела исторически – севастопольцы такое решение поддержали. Теперь эстрада стала частью Приморского бульвара, — отмечает губернатор.

При проведении капитального ремонта особое внимание уделили пожеланиям жителей города, главным из которых стало сохранение исторического облика летней эстрады. Кроме того, «Ракушку» оснастили современным музыкальным оборудованием, установили малые архитектурные формы и обустроили шахматный клуб.

В зоне отдыха установили лавочки. Также выполнено гранитное мощение, облицовка подпорных стен гранитной плиткой, установлены бордюры и парковая мебель. Предусмотрены пандусы для маломобильных групп.

Напомним, «Ракушку» закрыли на капитальный ремонт весной 2019 года. В ходе строительных работ подрядчик разместил на территории эстрады бетонный амфитеатр и четырехметровое капитальное строение режиссерской рубки – это вызвало возмущение жителей Севастополя.

По поручению губернатора Михаила Развожаева проект переделали с учетом мнения жителей города. С 2019 по 2020 годы на объекте полностью отремонтировали сцену, гримерки и хозяйственные помещения, провели необходимые коммуникации. Новый проект предполагал установку скамеек с удобными спинками, а также размещение мест для зрителей в один уровень с тротуаром бульвара.

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