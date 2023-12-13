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В Севастополе после вмешательства прокуратуры двум женщинам выплачиваются пособия на детей

В Севастополе после вмешательства прокуратуры двум женщинам выплачиваются пособия на детей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 13.12.2023

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку по обращению местной жительницы, которая воспитывает двух детей в возрасте 9 и 12 лет.

Установлено, что семья относится к категории малоимущих. В июле 2023 года женщина обратилась в органы социальной защиты населения с заявлением о назначении ей ежемесячной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, однако получила отказ по причине наличия у нее в собственности нескольких нежилых помещений. В действительности она имеет ½ долю в праве общей долевой собственности на несколько хозяйственных построек, необходимых для удовлетворения бытовых нужд граждан, что не является препятствием для назначения пособия, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокуратура района внесла управляющему Отделением Социального фонда России по г. Севастополю представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.

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Женщине назначено пособие в размере 11,6 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно. Кроме того, ей произведена доплата за период с июля по ноябрь 2023 года на двух детей на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры Фондом пересмотрено обращение другой жительницы г. Севастополя, которая обращалась за указанной выплатой в июне 2023 года и получила отказ по аналогичному основанию. В настоящее время ей также назначено предусмотренное законом пособие и произведена доплата.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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