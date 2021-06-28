В Севастополе пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки, составит 6 082 рубля

С 1 июля Пенсионный фонд России начинает прием заявлений на получение ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

В Севастополе размер выплаты составит 6 082 рубля – это 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Важное условие для получения пособия – размер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Пенсионном фонде отмечают, что в 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч российских женщин. На предоставление выплат выделено более 10 млрд рублей.