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В Севастополе пособие по уходу за ребенком получают более 300 отцов

В Севастополе пособие по уходу за ребенком получают более 300 отцов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:05 20.11.2023

В этом году 341 севастополец находится в отпуске по уходу за родившимся ребенком. Пока отцы ухаживают за малышами, севастопольское Отделение Социального фонда ежемесячно выплачивает им пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.

Отец может осуществлять уход за ребенком, если супруга, например, не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу. Чтобы оформить отпуск по уходу, работавший отец подает соответствующее заявление на работе, не работавший — или в клиентскую службу СФР, или в МФЦ, или через сайт Госуслуги. Раньше к заявлению нужно было приложить пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с предыдущего места работы. Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, поскольку Отделение СФР по Севастополю самостоятельно получает соответствующую информацию по межведомственному взаимодействию, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Согласно действующим правилам, время отпуска учитывается папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. Если папа сидит дома с третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.

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В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тыс. рублей в месяц, максимальный – 33,2 тыс. рублей.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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