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В Севастополе простились с героем из отряда «Шторм-V»

В Севастополе простились с героем из отряда «Шторм-V»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:15 20.06.2024

Вчера в Севастополе проводили в последний путь стрелка отделения огневой поддержки штурмовой роты («Шторм-V»), гвардии рядового Ивана Вербицкого.

Иван Юрьевич Вербицкий родился и вырос в Севастополе. После школы окончил ПТУ Nº3, приобрел специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях и стройках города по специальности. В 2022 году был осужден за преступление. В январе 2024 года принял решение защищать свое отечество с оружием в руках, подписал контракт с ВС РФ и после необходимой подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Гвардии рядовой Иван Вербицкий погиб в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении. Вечная память воину!

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В Севастополе постились с героем из отряда «Шторм-V»

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