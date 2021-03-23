В Севастополе построят крытый каток с искусственным льдом

В Севастополе общая площадь катка с искусственным льдом составит чуть более 10 тысяч метров квадратных

На сегодняшний день мы ведем работы по выносу инженерных сетей. В ближайшее время подрядчик приступит к активной фазе разработки котлована. Подрядчик у нас зарекомендованный – это компания «Асгард». Сбоев с ними у нас никогда не было, все работы выполняют качественно и в срок. Здание катка будет оборудовано трибуной на 750 зрителей. Проектом также предусмотрено благоустройство и озеленение территории, устройство автостоянки. Срок окончания работ по контракту — 2022 год, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Трехэтажное здание крытого катка будет предназначено для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса и оздоровительных занятий.

Спортивное сообщество города очень ждет этот объект. На сегодняшний день у нас в городе всего два катка: в Муссоне и кадетском училище. Несмотря на то, что у нас южный регион, здесь очень активно развиваются зимние виды спорта: хоккей, фигурное катание, керлинг. Наши ребята активно занимаются данными видами спорта и занимают призовые места на соревнованиях. Мы очень ждем окончания строительства, чтобы наши севастопольские дети получили возможность заниматься спортом в таких современных и комфортных условиях, — говорит начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Здание катка будет оборудовано залом индивидуальной силовой подготовки, хореографическим классом, тренажерным и акробатическим залами, восстановительным центром с массажным кабинетом и помещениями медпункта, тренерскими комнатами, гардеробной, буфетами, душевыми и санузлами. В том числе здание будет предназначено для маломобильных групп населения.

Отмечается, что максимальная пропускная способность при тренировочном процессе составит 189 человек в смену, в день до 9 смен.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя