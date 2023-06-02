В Севастополе построят первый фиджитал-центр

В Севастополе появится первый фиджитал-центр: он представляет собой уникальный объект спортивной инфраструктуры, совмещающий киберспортивный клуб и спортивные площадки. Там будут оборудованы зоны VR, компьютерная зона, также «умная» спортивная площадка, где можно будет заниматься футболом, баскетболом и воркаутом.

Ключевая идея фиджитал-спорта заключается в совмещении компьютерных видов спорта с привычными физическими нагрузками. Это выглядит примерно так: футбольная команда играет первый тайм в компьютерной игре, а второй — на поле. При этом все забитые мячи виртуального и классического матча в итоге суммируются. Возможность реализовать данный проект появилась благодаря субсидии Министерства спорта РФ. Планируем построить его до конца года на ул. Колобова, 21, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Фиджитал-центр также будет включать медицинский кабинет, раздевалки и другую необходимую инфраструктуру для проведения спортивных мероприятий.

Управление по делам молодежи и спорта по поручению главы города презентовало проект фиджитал-центра жителям Гагаринского района, депутатам и представителям администрации муниципального округа. Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя выступит заказчиком на размещение этого уникального спортивного объекта.

Справочно:

В нашей стране работает Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС) — общественная организация, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечает международный потенциал фиджитал-спорта, а также глубокую миссию по созданию условий для формирования гармоничного человека будущего, который одинаково комфортно чувствует себя в физическом и цифровом пространствах. Так, в марте 2024 года Казань примет новый высокотехнологичный турнир международного уровня – первые в истории «Игры Будущего». Соревнования соберут порядка двух тысяч участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках – более 150 млн. Международные соревнования пройдут по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию, а значит, проверяет навыки атлетов в двух до сих пор никак не связанных измерениях.

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