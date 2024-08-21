В Севастополе построят вторую очередь технопарка «ИТ-Крым»

Вторую очередь технопарка «ИТ-Крым» для привлечения новых инвесторов и создания свыше 5 тыс. рабочих мест построят в Севастополе. К работам, которые расширят существующую инфраструктуру до 30 тыс. кв. м, приступят в 2025 году, сообщил ТАСС основатель «ИТ Парк РУС» Дмитрий Гачко.

Проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий реализуют в Севастополе с 2018 года. Среди главных задач — создание комплекса, который станет площадкой для размещения и развития компаний IT-сферы, реализации инновационных проектов, с экосистемой для работы, образования и досуга IT-специалистов. По данным правительства Севастополя, сумма инвестиций в проект уже превысила 1 млрд рублей, и к 2030 году составит 3,34 млрд рублей.

В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта «ИТ Парк РУС» планируется строительство второй очереди технопарка, что позволит расширить инфраструктуру до 30 тыс. кв. м. В будущем IT-парк будет включать в себя инжиниринговый центр, центр коллективного пользования научным и опытно-промышленным оборудованием, лаборатории, инновационно-технологический центр, центры прототипирования, обработки данных, конгрессно-выставочный зал. Начало ремонтных работ запланировано на 2025 год. Сейчас ведутся работы по проектированию нового корпуса, — отмечает Дмитрий Гачко.

За счет второй очереди технопарка «ИТ-Крым» планируется привлечь новых инвесторов и создать свыше 5 тыс. рабочих мест. По итогам 2023 года к парку присоединились еще семь компаний, в том числе центр IT-разработки Промсвязьбанка, стартап-студия «ИТ Гараж», увеличив общее число резидентов до 32.

В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию корпуса «С» площадью более 3,5 тыс. кв. м, в котором будет открыт буткемп и новые офисные пространства, что позволит увеличить возможность привлечения новых резидентов. Буткемп предлагает условия для IT-компаний, желающих организовать стратегические сессии, повысить продуктивность проектных команд и исследовать возможности релокации», — добавил собеседник агентства.

источник: ТАСС