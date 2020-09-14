 В Севастополе потерпел крушение мотопараплан спортсмена из Санкт-Петербурга

Следком проводит проверку.

13 сентября в Севастополе, в окрестностях аэродрома «Юхарина балка» спортсмен из Санкт-Петербурга потерял управление летательным аппаратом (мотопараплан), что привело к падению. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, с переломами и ушибами он был доставлен в учреждение здравоохранения, где проходит соответствующее лечение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Тем не менее, Следственный комитет проводит проверку по факту падения летательного аппарата и травмирования пилота на соревнованиях в Севастополе.

Проводится проверка на предмет наличия в действиях лиц нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В рамках проверки опрошены свидетели и очевидцы, изучается документация и в целом — соблюдение требований техники безопасности, — сообщили в Следкоме.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Фото: Следком.