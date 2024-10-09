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В Севастополе появится паллиативная палата для семей с детьми
фото: pikist.com

В Севастополе появится паллиативная палата для семей с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 09.10.2024

Отдельную палату для семей с детьми, которые имеют паллиативный статус, создадут на базе «Городской больницы №5 — «Центра охраны здоровья матери и ребенка» в Севастополе, где с 2021 года работает выездная бригада для оказания паллиативной помощи. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи законодательного собрания города Александр Кулагин.

С 2021 года в Севастополе достаточно уверенно происходили процессы становления паллиативной помощи, появилась паллиативная выездная бригада. На сегодняшний день мы понимаем, что необходимо в рамках имеющейся инфраструктуры обеспечить более современные методы организации такой помощи и договорились, что в пятой больнице будет создано отдельно помещение или отдельная палата для семей с паллиативными детьми, — цитирует ТАСС Александра Кулагина. 

Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя, парламентарии обсудили вопрос оказания паллиативной медицинской помощи совместно с руководителем департамента здравоохранения Виталием Денисовым, представителями департамента труда и социальной защиты населения города. По словам Кулагина, депутаты изучили опыт Крыма, Республиканской детской клинической больницы, автономной некоммерческой организации, которая помогает в Крыму семьям с детьми, которые имеют паллиативный статус. Для оказания социальной помощи на дому таким семьям в Севастополе, в том числе в вопросах доставки специального питания, медикаментов, прорабатывается возможность привлечь севастопольские общественные организации.

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источник: ТАСС

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