В Севастополе появится паллиативная палата для семей с детьми

С 2021 года в Севастополе достаточно уверенно происходили процессы становления паллиативной помощи, появилась паллиативная выездная бригада. На сегодняшний день мы понимаем, что необходимо в рамках имеющейся инфраструктуры обеспечить более современные методы организации такой помощи и договорились, что в пятой больнице будет создано отдельно помещение или отдельная палата для семей с паллиативными детьми, — цитирует ТАСС Александра Кулагина.
Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя, парламентарии обсудили вопрос оказания паллиативной медицинской помощи совместно с руководителем департамента здравоохранения Виталием Денисовым, представителями департамента труда и социальной защиты населения города. По словам Кулагина, депутаты изучили опыт Крыма, Республиканской детской клинической больницы, автономной некоммерческой организации, которая помогает в Крыму семьям с детьми, которые имеют паллиативный статус. Для оказания социальной помощи на дому таким семьям в Севастополе, в том числе в вопросах доставки специального питания, медикаментов, прорабатывается возможность привлечь севастопольские общественные организации.
источник: ТАСС
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С тегами: здравоохранение Крыма