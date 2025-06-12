В Севастополе появится страусиная ферма

В 2021 году грант «Агростартап» в размере 1,5 млн рублей позволил создать в Севастополе ферму черного африканского страуса. Бизнес-план предусматривал создание и развитие хозяйства эко-фермы «Швейцарский двор» в селе Орлиное.

На начальном этапе мы понимали, что недостаточно собственных ресурсов для реализации нашего проекта и обратились за помощью в департамент сельского хозяйства. Наш проект понравился и получил хороший старт для дальнейшего развития хозяйства. «Агростартап» направили на закупку маточного поголовья страуса, специальные инкубаторы, навесное оборудование для трактора для обеспечения себя кормовой базой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя эко-фермы Елену Фонтана.

Благодаря гранту на участке построены ангар и открытый загон для выпаса, отдельный ангар для птенцов. Сейчас ферме выводят птенцов для собственных нужд и для ферм в других регионах страны, реализуют мясо, яйцо, жир и кожу страуса. К 2026 году запланировано производство более 50 инкубационных яиц в год.

По словам руководителя фермы, страусы хорошо переносят температуры от -20 до +50 градусов, поэтому в Севастополе имеются идеальные условия для развития такого вида сельскохозяйственной деятельности.

По мере развития фермерского хозяйства пришла идея развития сельского туризма и в 2024 году предпринимателю предоставлен грант «Агротуризм» в форме субсидии в 3 млн. рублей. Грант позволит обустроить подъезд к ферме, пешеходные дорожки, построить фудкорт и мангальную зону для проведения гастрономических экскурсий, выполнить благоустройство территории с установкой скамеек, качелей и гамаков.

Страусиная ферма — это успешный опыт развивающегося фермерского хозяйства, старт которому дал грант «Агростартап». Для получения гранта потенциальный заявитель может подать заявление вместе с бизнес-проектом в департамент сельского хозяйства и принять участие в конкурсе до 24 июня. Максимальный размер субсидии для одного участника составляет более 3 млн. рублей, а общий объем финансирования — 9 млн. рублей.

Напомним, с 2019 по 2024 год 15 севастопольцев воспользовались мерами поддержки для открытия фермерских хозяйств, приобретения техники и строительства помещений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя