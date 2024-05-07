В Севастополе поздравляли работников радио и связи всех отраслей

День радио и работников связи всех отраслей в России традиционно отмечается 7 мая. В Севастополе представителей отрасли поздравила и.о. директора департамента цифрового развития города Севастополя Татьяна Черноусова, вручив Благодарности губернатора и департамента цифрового развития города.

Вклад каждого сотрудника, посвятившего свою жизнь и профессиональную деятельность отрасли связи, неоценим. Благодаря вам мы каждый день можем общаться с близкими по телефону, делиться знаниями через Интернет и отправлять почту в любой уголок мира, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Татьяну Черноусову.

На сегодняшний день в Севастополе функционирует более 400 базовых станций мобильной связи, порядка 138 тысяч домохозяйств имеют доступ к интернету, охват цифровым эфирным телевещанием составляет 96,96% территории города, а количество радиофицированных объектов – более 120 тысяч. В 56 отделениях почтовой связи предоставляется 145 услуг.

Развитие связи в Севастополе осуществляется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».