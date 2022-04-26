реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — пожароопасный сезон. Рекомендуют воздержаться от посещения лесов

crimeapress_news



реклама в крыму


В Севастополе - пожароопасный сезон. Рекомендуют воздержаться от посещения лесов

В Севастополе — пожароопасный сезон. Рекомендуют воздержаться от посещения лесов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:16 26.04.2022

Согласно постановлению городского Правительства, в Севастополе 25 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Он продлится до наступления устойчивой холодной и дождливой погоды. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения лесов – за исключением мест, которые специально оборудованы для отдыха на природе.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю в этот период будет проводить ряд превентивных мероприятий — в том числе рейдовую работу, подразумевающую контроль за соблюдением правил обращения с огнём и противопожарных мер, разъяснительные беседы с населением, распространение тематических листовок-памяток, пропаганду культуры безопасности через средства массовой информации, а также с помощью иных средств вещания и оповещения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Непосредственно в пожароопасный период работники Лесхоза установят контроль за проведением мероприятий по благоустройству лесов – это установка шлагбаумов, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос, организация мест отдыха людей в лесу, надзор за такими территориями.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей и гостей города-героя сохранять бдительность и строго следовать правилам пожарной безопасности:

Узнайте больше:  Севастопольские сотрудники МЧС России приняли участие в благотворительной акции в Центре крови

     — не бросайте на землю горящие спички и тлеющие окурки;

     — не разводите костры в пожароопасный период;

     — не сжигайте мусор в лесу;

     — не оставляйте в лесу мусор, особенно – обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, стеклянные бутылки и осколки стекла – они могут действовать как линзы, провоцируя воспламенение;

     — прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности, рассказывайте об опасностях игр с огнём на природе;

     — если вы заметили огненные всполохи или дым на открытой местности, примите все возможные меры, чтобы потушить возгорание: сбейте пламя плотными зелёными ветвями, попробуйте его затоптать, забросать землёй, залить водой.

Если самостоятельно справиться с возгоранием не представляется возможным — незамедлительно звоните в МЧС России по номеру «101»!


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.