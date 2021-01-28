В Севастополе пожилым людям рекомендуют оставаться на самоизоляции

Обязательная самоизоляция граждан 65+ в Севастополе отменена, однако сохраняется рекомендация по возможности не посещать массовые места. Такое решение принято на оперативном штабе.

У нас действовало обязательное требование для граждан старше 65 лет с высокими рисками и тяжелыми хроническим заболеваниями обязательно соблюдать самоизоляцию. По рекомендации Минздрава люди старше 65 лет в приоритетной группе по вакцинации. Предлагаю установить рекомендательный характер соблюдения режима самоизоляции для пожилых людей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Губернатор поручил вице-губернатору Александру Кулагину, в случае подтверждения COVID-19, у людей в возрасте 65+, вне зависимости от течения болезни и даже если заболевание протекает в легкой форме, обязательно их госпитализировать.

На сегодняшний день в Севастополе свободно 48% коечного фонда. Наблюдается снижение заболеваний пневмонии, а большинство людей с COVID-19 переносит заболевание дома в легкой форме.

Кроме того, до 28 февраля продлевается возможность для пожилых людей оформлять больничный лист.