В Севастополе — практические занятия сестер милосердия. Записаться могут все желающие

В Севастополе начались практические занятия в рамках учебного курса младших медицинских сестер в учебном центре от Больницы Святителя Алексия.

Обучение проходит в два этапа, один из них теоретический, а второй – практический. Всего 72 часа. Теорию обучающиеся изучают каждый в своем режиме. Практике посвящено в общей сумме 30 часов – 5 дней по 6 часов. В целом практическое обучение длится две недели. Первая практика проходит на первой недели и вторая на следующей. Наша задача – обучить людей оказывать помощь лежачим пациентам. На этом потоке обучается 16 человек, в целом это стандартный размер группы. Мы проводим уже шестой поток. Записаться могут все желающие. Можно заполнить анкету. Она попадет в нашу общую базу, мы ее увидим и перезвоним. После того, как обучение будет завершено студенты проходят 16-часовую практику. После этого происходит вручение свидетельства государственного образца о профессии «младшая медицинская сестра/брат», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя преподаватель курсов больницы Святителя Алексия Алена Ларина.

Практические занятия прошли 17-18 января, а также пройдут 25-27 января с 13:00 до 19:00.

Теоретическое обучение началось еще 7 января, будущие специалисты прослушали лекции в дистанционном формате.

На заключительном этапе учащиеся будут сдавать экзамен.

Перед практическим занятием все учащиеся прошли тестирование, а после этого уже приступили к практике. На занятии было представлено четыре функциональных кровати. Основная помощь, которую оказывают сестры и браться – это помощь по уходу за лежачими пациентами, в частности мытье головы, пересаживание с кровати на коляску, на кушетку, организация полного утреннего туалета и так далее.

В рамках практического занятия учащиеся также встретились с протоиреем Борисом.

Стать участником следующего потока можно, пройдя собеседование после заполнение формы заявки. Более подробную информацию можно найти по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя