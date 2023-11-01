В Севастополе Правительство утвердило проект трехлетнего бюджета

Определены основные характеристики бюджета Севастополя на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее постановление принято 30 октября на заседании Правительства Севастополя под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

Общий объем доходов бюджета города на 2024 год запланирован в размере 61,4 млрд рублей, расходы бюджета составят 64,7 млрд рублей. Предполагаемый дефицит бюджета города в 2024 году составит 3,3 млрд рублей. Бюджет остается социально ориентированным. На финансовое обеспечение социально-культурного сектора образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения, в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено около 45% средств — 28,9 млрд руб. На национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство планируется предусмотреть более 43% бюджетных средств в объеме 27,9 млрд руб. На иные отрасли запланировано 7,9 млрд руб. — 12% средств бюджета, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Традиционно весомую долю в текущих расходах составляют социально значимые расходы: социальные выплаты гражданам – пособия, компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям населения, расходы на обязательное медицинское страхование. В 2024 году на данные расходы запланировано более 25 млрд руб. — почти 40% от всех расходов. При этом, по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год прирост составляет около 6%.

Значительную часть социально значимых расходов занимают меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Севастополе. На социальные выплаты в 2024 году запланировано 5,4 млрд руб. Также в качестве меры социальной поддержки учтены расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения города на 2024 год в сумме 2,6 млрд руб.

Ключевое направление реализации Стратегии развития города Севастополя – приведение состояния материально-технического обеспечения государственных учреждений социальной сферы и городской инфраструктуры до средних показателей по Российской Федерации. Для достижения указанных целей расходы капитального характера на 2024 год сформированы в объеме 25,3 млрд руб.

Проект бюджета внесен на рассмотрение в Законодательное собрание, где будет продолжено более предметное изучение документа, в том числе и на публичных слушаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя