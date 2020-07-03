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В Севастополе правоохранители и общественники устроили акцию "Чистые стены"

В Севастополе правоохранители и общественники устроили акцию «Чистые стены»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:02 03.07.2020

Акция «Чистые стены» приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией.

Она направлена на пропаганду противодействия незаконного оборота наркотиков и их употребления среди населения. Полицейские и общественники вышли на улицы Нахимовского района и закрасили более 50 надписей с рекламой наркотических веществ. В акции также приняли участие волонтёры общественной организации «За трезвый Крым», — озвучили подробности проведённой акции в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

 

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе правоохранители и общественники устроили акцию "Чистые стены"

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