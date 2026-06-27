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В Севастополе предлагают обсудить перепланировку площади у кинотеатра «Россия»
фото: Департамент архитектуры Севастополя

В Севастополе предлагают обсудить перепланировку площади у кинотеатра «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:39 27.06.2026

Департамент архитектуры Севастополя проводит общественные обсуждения по изменению документации планировки и межевания пл.50-летия СССР с прилегающей территорией кадастрового квартала 91:02:002008, утвержденной в 2022 году.

Предложения и замечания принимают по 29 июня. Вносить их могут только правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Проектируемая территория площадью четыре гектара расположена в Гагаринском муниципальном округе Севастополя на пересечении улицы Вакуленчука и проспекта Гагарина. Цель разрабатываемого проекта — выделение элементов планировочной структуры с учетом красных линий, установление границ территорий общего пользования, определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

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Как ранее сообщалось, из бывшего кинотеатра «Россия», расположенном на пл.50-летия СССР, делают выставочный центр с таким же названием, и прилегающую к нему территорию также будут преобразовывать.

источник: «Севастопольская газета»

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