В Севастополе предприниматель отдал мошеннику 140 тысяч рублей. За «услугу»

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратился 61-летний житель города — его денежными средствами в размере более 140000 рублей завладели обманным путём.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 37-летний индивидуальный предприниматель, ранее судимый за кражу и грабёж. Как стало известно, злоумышленник заключил с заявителем договор об изготовлении корпусной мебели. Подозреваемый взял у заявителя плату за оказание услуги, но условия договора не выполнил, нарушив свои обязательства. Нарушитель, не вернув денежные средства пострадавшему, больше не выходил на связь. Сотрудники полиции в ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяли договор. Злоумышленник признался полицейским в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.