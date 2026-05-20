В Севастополе предприниматель пытался сдавать в аренду помещения в незаконно построенном доме

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района города Севастополя о запрете собственнику предоставлять предпринимателям в аренду помещения в незаконно построенном многоквартирном доме.

Прокуратура проверила законность эксплуатации объекта капитального строительства на пл. Пирогова, 3, в г. Севастополе. Установлено, что здание с признаками многоквартирности самовольно возведено на землях, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. При этом в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию собственник здания предоставлял в аренду нежилые помещения на первом этаже. На момент проверки в них осуществлялась деятельность юридического лица, которое занимается курьерской доставкой еды. Прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете собственнику передавать помещения в не введенном в эксплуатацию здании в аренду, а коммерческой организации – использовать их, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ленинский районный суд г. Севастополя удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры фирма по доставке еды и ее директор привлечены к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).

Рассмотрение аналогичного иска о запрете эксплуатации нежилых помещений в самовольно построенном здании на пл. Пирогова, 5, которое принадлежит тому же собственнику, продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

