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В Севастополе предприниматели запустили новый совместный продукт - подарочный набор с эко-снэками
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе предприниматели запустили новый совместный продукт — подарочный набор с эко-снэками

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:59 10.07.2025

Новый проект «Сделано в Севастополе» стал ярким примером успешного сотрудничества между местными производителями и Центром «Мой Бизнес». Объединив усилия, предприятия смогли представить уникальный ассортимент полезных и вкусных продуктов, отражающих богатое наследие и экологическую чистоту региона. Подарочный набор, доступный в Севастопольской сыроварне, представляет собой отличную возможность для жителей и гостей города познакомиться с лучшими образцами местной продукции. Набор с вкусными и полезными эко-снэками можно приобрести на улице Большая Морская, 41.

Запуск нового продукта – это важный шаг в развитии кластерной инициативы города, демонстрирующий ее эффективность и потенциал для создания конкурентоспособной продукции. Это пример успешного взаимодействия между бизнесом и государством, направленного на укрепление экономики региона и повышение качества жизни его жителей. Мы уверены, что новый продукт станет визитной карточкой Севастополя, его гастрономическим сувениром, который с гордостью можно будет представить гостям города. Он отражает самобытность и уникальность региона, его богатую историю и стремление к развитию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра Мой Бизнес Наталию Борисову. 

За последние несколько лет Центр «Мой Бизнес» оказал значительную поддержку севастопольским предпринимателям в развитии и продвижении их бизнеса. Благодаря консультациям, маркетинговым услугам и помощи в выходе на международные рынки, компании смогли расширить свою деятельность и увеличить объемы продаж. Участие в международных выставках и ярмарках, а также получение сертификата «Сделано в России» стали важными шагами в укреплении позиций севастопольских производителей на российском и зарубежных рынках.

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Создание кластерного проекта «Сделано в Севастополе» в 2025 году стало логичным продолжением работы по поддержке местных производителей. Объединив четыре компании под единым брендом, проект позволит им более эффективно продвигать свою продукцию и повышать узнаваемость севастопольского региона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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