В Севастополе предприятиям отрасли промышленного рыболовства и рыбопереработки предлагают субсидии

До 8 мая 2026 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на субсидирование отрасли промышленного рыболовства и рыбопереработки. Финансовая поддержка предоставляется для возмещения части затрат по двум основным направлениям:
Поддержание технического состояния флота и оборудования
- ремонт и модернизация рыбопромысловых судов;
- обновление и оснащение судовым оборудованием, ранее не эксплуатируемым; — техническое обслуживание и проведение работ по техническому надзору.
Приобретение нового оборудования и техники
- холодильное и рыбоперерабатывающее оборудование;
- оборудование для упаковки продукции;
- специализированный автотранспорт, в том числе импортного производства.
Важное условие: оборудование и транспортные средства должны быть ранее не эксплуатируемыми.
Господдержка отрасли в этом отборе составит более 10 млн рублей.
На получение субсидии могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории города Севастополя и соответствующие критериям, установленным нормативными правовыми актами.
Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет.
С подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте департамента, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
За консультацией можно обращаться по телефону:+7 (8692) 45-38-41
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
