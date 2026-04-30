В Севастополе предприятиям отрасли промышленного рыболовства и рыбопереработки предлагают субсидии
До 8 мая 2026 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на субсидирование отрасли промышленного рыболовства и рыбопереработки.  Финансовая поддержка предоставляется для возмещения части затрат по двум основным направлениям:

Поддержание технического состояния флота и оборудования

  • ремонт и модернизация рыбопромысловых судов;
  • обновление и оснащение судовым оборудованием, ранее не эксплуатируемым; — техническое обслуживание и проведение работ по техническому надзору.

Приобретение нового оборудования и техники

  • холодильное и рыбоперерабатывающее оборудование;
  • оборудование для упаковки продукции;
  • специализированный автотранспорт, в том числе импортного производства.

Важное условие: оборудование и транспортные средства должны быть ранее не эксплуатируемыми.

Узнайте больше:  Пожилым жителям Севастополя помогают на дому социальные работники

Господдержка отрасли в этом отборе составит более 10 млн рублей.

На получение субсидии могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории города Севастополя и соответствующие критериям, установленным нормативными правовыми актами.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте департамента, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

За консультацией можно обращаться по телефону:+7 (8692) 45-38-41

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

