В Севастополе предприятиям отрасли промышленного рыболовства и рыбопереработки предлагают субсидии

До 8 мая 2026 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на субсидирование отрасли промышленного рыболовства и рыбопереработки. Финансовая поддержка предоставляется для возмещения части затрат по двум основным направлениям:

Приобретение нового оборудования и техники

холодильное и рыбоперерабатывающее оборудование;

оборудование для упаковки продукции;

специализированный автотранспорт, в том числе импортного производства.

Важное условие: оборудование и транспортные средства должны быть ранее не эксплуатируемыми.

Господдержка отрасли в этом отборе составит более 10 млн рублей.

На получение субсидии могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории города Севастополя и соответствующие критериям, установленным нормативными правовыми актами.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте департамента, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

За консультацией можно обращаться по телефону:+7 (8692) 45-38-41

источник: пресс-служба Правительства Севастополя