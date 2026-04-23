В Севастополе представили архитектурный облик 18-го квартала на седьмом километре
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:01 23.04.2026

На заседании архитектурно-художественного совета под председательством заместителя губернатора Максима Жукалова рассмотрели концепцию застройки 18-го квартала в районе седьмого километра Балаклавского шоссе.

Это второй этап комплексной застройки. Напомним, ранее члены архсовета уже дали положительное заключение по облику 14-го квартала этой зоны, а также согласовали архитектурные решения для детского сада и поликлиники. Теперь застройщик представил 18-й квартал, выдержав принцип объединения всех объектов в общую визуальную среду, чтобы район воспринимался как целостный, а не разрозненный ансамбль.

Архитектурная композиция квартала предполагает максимальную высотность в 9 этажей с каскадным снижением в сторону зеленого бульвара — до 5 этажей. На южном фасаде перепад менее выражен (с 9 до 7 этажей), что продиктовано уважением к существующей индивидуальной малоэтажной застройке. Длинные фасады решено визуально дробить цветовыми фрагментами, создавая более камерный человеческий масштаб. Застройщик предложил два варианта отделки: первый опирается на бежево-охристую палитру, второй — на дымчато-голубой оттенок, строго соответствующий региональному дизайн-коду. Члены совета согласовали первый вариант оттенков. Будут применены навесные вентилируемые фасады и унифицированные заводские элементы для размещения кондиционеров, уже отработанные в рамках комплекса.

Узнайте больше:  В Симферополе стартовал сезон фонтанов

На территории будет высажено около 15 видов растений с явным преобладанием хвойных и вечнозеленых культур. Из перечня полностью исключены колючие растения и виды с интенсивным аллергенным цветением, что повышает экологическую безопасность и комфорт среды. Деревья и кустарники органично интегрируются в зеленый бульвар, завершая формирование полноценной рекреационной зоны.

По итогам обсуждения проект получил поддержку. Следующие очереди застройки также планируется выносить на архитектурно-художественный совет в рамках единой концепции комплексного развития территории.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

